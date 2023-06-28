فتح باب الترشح لجوائز أسبوع الطاقة الأفريقي 25 أغسطس المقبل

أعلنت غرفة الطاقة الأفريقية عن فتح باب الترشيحات لجوائز أسبوع الطاقة الأفريقي السنوي المرتقب 2023، وذلك بهدف الاعتراف والاحتفاء بالإنجازات الرائعة والجهود الرائدة للمهنيين والمنظمات الرائدة التي تقود قطاع النفط والغاز الأفريقي إلى آفاق جديدة.

توفر هذه الجوائز منصة لتكريم أولئك الذين قدموا مساهمات غير عادية في تقدم الصناعة ونجاحها في إفريقيا، وذلك في موعد أقصاه للتقدم للجائزة في 25 أغسطس 2023، إذ من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل أسبوع الطاقة الأفريقي 2023 في 17 أكتوبر 2023.

حول أسبوع الطاقة الأفريقي

أسبوع الطاقة الأفريقي (AEW) هو الحدث السنوي لغرفة الطاقة الأفريقية ، ويجمع قادة الطاقة الأفارقة والمستثمرين العالميين والمديرين التنفيذيين من جميع أنحاء القطاعين العام والخاص لمدة أربعة أيام من الحوار المكثف حول مستقبل صناعة الطاقة الأفريقية.

ويعد مؤتمر تفاعلي ومعرض وحدث للتواصل ، تأسس AEW في عام 2021 في إطار فرضية جعل فقر الطاقة تاريخًا بحلول عام 2030 ، واستضافة حلقات النقاش ، ومنتديات المستثمرين ، ومؤتمرات الصناعة وفرص الاجتماعات الفردية ، وقيادة المناقشات التي ستعيد تشكيلها مسارات تنمية الطاقة في القارة.

يعود الحدث أكبر وأفضل من أي وقت مضى في عام 2023 ، ليكون بمثابة مكان التقاء رسمي لنخبة الطاقة في إفريقيا، وفي طليعة صناعة الطاقة الأفريقية، يروج AEW للدور الذي تلعبه إفريقيا في مسائل الطاقة العالمية ، التي تتمحور حول الحوار وصنع القرار بقيادة إفريقيا، ويغطي قطاع الطاقة وسلسلة القيمة بالكامل ، AEWيمثل المؤتمر الوحيد في القارة الذي يمثل القطاع بأكمله.

يقام AEW في أماكن متعددة في V&A Waterfront في كيب تاون – ويمثل شكل جديد من هيكل الأحداث ويستخدم مركزًا من الأماكن المصممة لاستضافة أكثر من 5000 مندوب، ويتم منح الحضور الفرصة لتصميم برنامجهم الخاص، واختيار الجلسات التي يرغبون في المشاركة فيها أثناء الانخراط في مجموعة متنوعة من وظائف الشبكات. يهدف المؤتمر في جوهره إلى جعل فقر الطاقة من الماضي بحلول عام 2030 ، مع توسيع هيكل الحدث المبتكر لفرص الحوار والمشاركة وتوقيع الصفقات.

بدلاً من الخوض في التحديات التي تعيق التنمية ، يركز AEW على التكامل والتعاون لعكس لعنة موارد إفريقيا ودعم مستكشفي ومنتجي الطاقة في جميع أنحاء القارة.

عندما ندعم المشاريع الأولية والوسطى والتكميلية، ودعم الوظائف ، وتحقيق النمو ، وتعزيز المساواة بين الجنسين ، وقيادة الابتكار الذي يجلب الحلول المستقبلية، وإدراك أن تحول الطاقة يشكل الحوار العالمي ، فإن AEW يعزز الموقف الأفريقي بشأن مستقبل قطاع الطاقة في أفريقيا، من خلال الدعوة إلى المسؤولية الشخصية والأسواق الحرة والحرية الفردية وبيئة تمكينية للمستثمرين ، يضمن AEW استفادة صناعة النفط والغاز الطبيعي في إفريقيا والأفارقة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على المساعدات الخارجية.