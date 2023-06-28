مجازر الغربية مستمرة فى استقبال الذبائح خلال عيد الأضحى بالمجان

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الذبائح بالمجان منذ السابعة من صباح اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي بالمجان وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدءا من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، فقد استعدت المجازر لاستقبال الذبائح قبل العيد طبقاً للقواعد المعمول بها، حيث بلغ عدد المذبوحات خلال يوم وقفة عرفات إلى 685 ذبيحة بجميع مجازر المحافظة وبيانها كالتالي "287 عجل جاموسي، 169 عجل بقري، 177 ضأن، 35 جاموس كبير، 4 أبقار كبيرة، 11 ماعز، 2 من الجمال" كما استقبلت المجازر يوم الإثنين 1427 ذبيحة وبيانها كالتالي "549 عجل جاموسي، 356 عجل بقري، 381 ضأن، 109 جاموس كبير، 16 بقرة كبيرة، 13 ماعز، 3 جمال".

وحرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا بحضور أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيخ العرب طنطاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.