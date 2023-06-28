ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجازر الغربية مستمرة فى استقبال الذبائح خلال عيد الأضحى بالمجان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الذبائح بالمجان منذ السابعة من صباح اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي بالمجان وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدءا من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، فقد استعدت المجازر لاستقبال الذبائح قبل العيد طبقاً للقواعد المعمول بها، حيث بلغ عدد المذبوحات خلال يوم وقفة عرفات إلى 685 ذبيحة بجميع مجازر المحافظة وبيانها كالتالي "287 عجل جاموسي، 169 عجل بقري، 177 ضأن، 35 جاموس كبير، 4 أبقار كبيرة، 11  ماعز، 2  من الجمال" كما استقبلت المجازر يوم الإثنين 1427 ذبيحة وبيانها كالتالي "549 عجل جاموسي، 356 عجل بقري، 381 ضأن، 109 جاموس كبير، 16 بقرة كبيرة، 13 ماعز، 3 جمال".

وحرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا بحضور أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيخ العرب طنطاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

مجازر الغربية مستمرة استقبال الذبائح خلال العيد

الأكثر قراءة

أهم مهام الهيئة الاقتصادية لـ«الثروة المعدنية» فى مصر

جوارديولا يختتم زيارته إلى أسوان بجولة فى معبدى أبوسمبل

"مكة" ضحية انهيار حائط منزل فى أسيوط

بعثة الحج السياحى: حل كل السلبيات التى ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج

بعد فشل علاقتهما.. هل يعود ليوناردو دى كابريو لمواعدة جيجي حديد؟

تخصيص 60 ألف كيلو لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟