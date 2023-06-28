إستونيا: يجب إنهاء العملية العدائية لروسيا فى أوكرانيا

قالت كاجا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا، إن تعزيز الدفاع الأوروبي يتطلب انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي“ ناتو”، منوه أنه يجب تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء الأوروبيين.

وأكدت في مؤتمر صحفي للأمين العام لناتو ورئيسة وزراء إستونيا، أنه يجب إنهاء العملية العدائية لروسيا في أوكرانيا، ونأمل انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأشارت أيضًا إلى وجوب تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء الأوروبيين وزيادة القدرات الدفاعية وتعزيز قوات الردع، ومن الضروري على الحلفاء تعزيز الاستثمار في الدفاع.

وفي وقت سابق أعلنت ليتوانيا عن أنها اشترت لأوكرانيا منظومتا صواريخ سام النرويجية المتقدمة NASAMS، تزامنا مع وصول الرئيس الليتواني جيتاناس وسيد إلى كييف، الأربعاء، لعقد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، بأنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمد.