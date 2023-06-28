"مكة" ضحية انهيار حائط منزل فى أسيوط

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر انهيار عليها حائط منزل بقرية بني مجد بمركز منفلوط، في محافظة أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بانهيار حائط منزل على طفلة وتسبب في وفاتها.



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط منزل قديم بقرية بني مجد، والذي أسفر عن مصرع "مكة. ح"، 4 أعوام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة.