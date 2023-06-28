النائبة سولاف درويش تشيد بفعاليات "حياة كريمة" في القليوبية

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية، بإطلاق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملة التنموية الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وذلك لتنفيذ عدد من الفعاليات، من بينها القافلة الطبية الشاملة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان في جميع التخصصات الطبية، بقرية طحوريا بشبين القناطر، بالإضافة إلى القافلة الغذائية لتقديم المواد الغذائية لأهالي القرية، وكذا مشروع سيارة التدريب لتدريب الفتيات والسيدات على حرفة الخياطة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن الفعاليات التي تقوم المحافظة بتفيذها لتحقيق أهداف المبادرة.

وطالبت درويش، في بيان اليوم، الأربعاء، بتعميم هذه الحملة على جميع القرى بمحافظة القليوبية، موجهة التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني التى أصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واحدة من أهم المؤسسات الداعمة لجهود الدولة فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالبت درويش الحكومة بصفة عامة ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بصفة خاصة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدنى بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه المؤسسات فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتطبيق مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صورة، مؤكدة الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات فى إطلاق الطاقات الكامنة لدى شباب مصر من الجنسين لخدمة المجتمع وأهداف التنمية.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تفقد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع مسئولي حياة كريمة، وذلك لتقديم الكشف والعلاج بالمجان لمواطني قرية طحوريا والقرى المجاورة لها في العديد من التخصصات الطبية، من بينها تخصصات النساء والأطفال والجراحة والعظام والجلدية والباطنة والأسنان، وأمراض الباطنة واالسكر والضغط، حيث تردد أكثر من 500 مواطن وتم توقيع الكشف الطبى عليه، موجها بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بجميع مراكز المحافظة.