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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الآباء الأساقفة بمحافظة أسيوط يهنئون المحافظ بعيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر ومجموعة من الآباء الأساقفة بمحافظة أسيوط مبنى محافظة أسيوط وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
 وكان في استقباله والوفد المرافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.
رافق نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول وفد من الآباء رهبان دير المُحرق العامر.

وكان قد شهد عدد من  المحافظين ونوابهم صلاة عيد الأضحى المبارك 1444هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال  أداء صلاة عيد الأضحى المبارك. 

وأشاد المحافظون ونوابهم باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم  صلاة العيد.

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احتفالات حالة الحديد أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم استقبال الزوار الآباء الأساقفة السيدة العذراء العذراء السيدة العذراء مريم

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