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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الاسكيت والدراجات" أبرز وسائل الترفيه لأطفال أسوان في عيد الأضحى

اماكن لعب الأطفال
اماكن لعب الأطفال

شهدت أماكن تواجد العاب الاسكيت والدراجات أمام ميدان محطة أسوان، صباح اليوم الإربعاء، تزامنًا مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك، توافد عدد كبير من الأطفال للعب والاحتفال بالعيد، باعتبارها أفضل الألعاب المفضلة لديهم.
وجاء ذلك في أجواء مليئة بالفرحة والاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.
وشهد شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، تزامنًا مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك، تنزه عدد كبير من الأهالي لالتقاط الصور التذكارية برفقة أصدقائهم وأسرهم احتفالًا بالعيد وتوثيقًا للحظات تواجدهم في أجواء مميزة.
كما شهد شارع كورنيش النيل وسط مدينة أسوان أيضًا لعب الأطفال لعبة الاسكيت في الطرق والتسابق بين بعضهم.
يذكر أن وسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين ، وترديد " لبيك اللهم لبيك، " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

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