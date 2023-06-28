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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى

الانبا عمانوئيل
الانبا عمانوئيل

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته القمص أنطونيوس ذكري راعي كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان والأب أمجد عزت الراعي المساعد ومسؤول العلاقات العامة والمكتب الإعلامي الإيبارشي ووفد ممثل من الايبارشية، لديوان عام محافظة أسوان، لتقديم التهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد نيافته على حرصه بهذا اللقاء وأن الشعب المصرى نسيج وطني واحد يتميز بعمق المشاعر التى تجسد الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية دون أدنى تفرقة.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضاً في حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

أشرف عطية محافظ أسوان أشرف عطية اقباط الكاثوليك الانبا عمانوئيل عياد الأنبا عمانوئيل الان الإيبارشية

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