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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خادم الحرمين يهنئ الحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الحجاج والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير".

جمرة العقبة الكبرى

وبدأ الحجاج صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ووفق الوكالات فأنه منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يُجسد غواية الشيطان.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

طواف الإفاضة


ويتوجه الحجاج لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.

بعد طقوس الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، 1.66 مليون منهم من خارج المملكة.
ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.

والحج هو أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجب على كل مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرة واحدة على الأقل.

 

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تهئنة عيد الأضحى المسلمين الحجاج

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