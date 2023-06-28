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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد فشل السيطرة على حرائق كندا.. تحذيرات لسكان نيويورك من مغادرة منازلهم

تلوث الهواء في الولايات
تلوث الهواء في الولايات الأمريكية

مع استمرار حرائق الغابات في كندا في تغطية جزء كبير من الغرب الأوسط بضباب كثيف من الدخان، يستعد سكان نيويورك مرة أخرى لموجة كثيفة من الدخان الذي بدأ يشق طريقه في اتجاه الشرق.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، أصدرت أمس الثلاثاء، تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية من المتوقع أن يدخل المجال الجوي لنيويورك يومي الأربعاء والخميس.

مستويات عالية من التلوث

وكتبت حاكمة نيويورك: "من المتوقع أن تصل جودة الهواء إلى مستويات غير صحية في بعض المناطق"، مضيفةً أن إدارة المحافظة على البيئة في ولاية نيويورك (NYSDEC) تُصدر إرشادات صحية بشأن جودة الهواء لغرب ووسط نيويورك، وشرق بحيرة أونتاريو.

وفقًا لـ NYSDEC، ستكون مستويات جودة الهواء "غير صحية" يوم الأربعاء في منطقة غرب نيويورك و "غير صحية للمجموعات الحساسة" يوم الأربعاء في وسط نيويورك ومناطق بحيرة أونتاريو الشرقية.

اقترح عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في رسالته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أن أي شخص يغامر بالخروج يوم الأربعاء أو الخميس يجب عليه "إحضار قناع KN95 أو N95" أو تجنب وضع خطط في الهواء الطلق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المنظمة ناشدت المتأثرين باستخدام النقل الجماعي للحد من تلوث الهواء، وإطفاء الأنوار والأجهزة عندما لا تكون قيد الاستخدام، وإغلاق الستائر "للحد من تراكم الحرارة والحفاظ على الهواء البارد"، وأكثر من ذلك.

في وقت سابق من هذا الشهر، غرق سكان نيويورك في جميع أنحاء الولاية في الضباب الدخاني بعد أن انجرفت حرائق الغابات في كندا جنوبًا، حيثأثر الدخان على الهواء في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية ووضع أكثر من 50 مليون شخص تحت تنبيهات جودة الهواء.

قال باحثون إن الولايات المتحدة قد شهدت أسوأ تلوث هواء سامة في التاريخ المسجل حديثًا وتعرضت لمستويات تلوث أعلى بخمس مرات من معيار جودة الهواء الوطني.

حرائق كندا نيويورك غابات الهواء الدخان

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