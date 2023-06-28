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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران أبوقرقاص يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى.. ويتسلم رخصة كنيسة "العذراء"

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

هنأ الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.  

ورافق الأنبا بشارة  الأب إرميا ملاك راعي كنيسة العذراء بني عبيد والأب بطرس خلف راعي كنيسة أم النور بلنصورة.

وقدم مطران أبوقرقاص كلمة شكر للمحافظ على الجهود المبذولة في المحافظة واستقرار الحالة الأمنية. 

وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به الكنيسة من خدمات في مجال التنمية والتعليم والخدمات الإنسانية.  
  
 وفي وسط الفرحة والمحبة التي تغمر الحاضرين، سلم المحافظ الأنبا بشارة رخصة بناء كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك ببني عبيد.

كما قام الأنبا بشارة والوفد المرافق التهنئة بالعيد لمدرية الأمن بالمنيا الجديدة وقطاع الأمن الوطني، متمنيا عيد أضحى مبارك حفظ الله مصر قيادة وشعبا.

أسامة القاضي محافظ المنيا إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك إيبارشية المني بــ إيبارشية أبوقرقاص إيبارشية أبوقرقاص وملوي إيبارشية المنيا أنبا بشارة جودة اني

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