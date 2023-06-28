مطران أبوقرقاص يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى.. ويتسلم رخصة كنيسة "العذراء"

هنأ الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورافق الأنبا بشارة الأب إرميا ملاك راعي كنيسة العذراء بني عبيد والأب بطرس خلف راعي كنيسة أم النور بلنصورة.

وقدم مطران أبوقرقاص كلمة شكر للمحافظ على الجهود المبذولة في المحافظة واستقرار الحالة الأمنية.

وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به الكنيسة من خدمات في مجال التنمية والتعليم والخدمات الإنسانية.



وفي وسط الفرحة والمحبة التي تغمر الحاضرين، سلم المحافظ الأنبا بشارة رخصة بناء كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك ببني عبيد.

كما قام الأنبا بشارة والوفد المرافق التهنئة بالعيد لمدرية الأمن بالمنيا الجديدة وقطاع الأمن الوطني، متمنيا عيد أضحى مبارك حفظ الله مصر قيادة وشعبا.