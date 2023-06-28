وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يذبح أضحية العيد لتوزيعها على المسلمين (صور)

قام القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، اليوم الأربعاء، بذبح أضحية العيد لتقديمها للفقراء والمساكين، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تطبيقًا لما جاء بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان، وكذلك يأتي تجسيدًا لروح المحبة والتسامح.

وقال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه يشارك في كل الاحتفالات والمناسبات إخوته من المسلمين، حيث قدم التهاني القلبية لهم في الأعياد والمناسبات المختلفة، منها المولد النبوي الشريف وعيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه أراد إدخال البهجة والفرحة على الكثير من الأسر بإهدائها أضحية، مؤكداً أنه عند شراء الأضحية كان حريصاً على اختيارها سليمة وخالية من العيوب.

وتابع أن ما فعله اليوم من ذبح الخروف شيء قليل مما يقدمه إخوته من المسلمين في مناسبات الكنيسة وأعيادها، حيث إنه في أعيادهم تستقبل الكنيسة الكبير والصغير من مشايخ الأزهر والأوقاف وقيادات المحافظة وغيرها من المواطنين والأطفال، ومن المقرر أن يقوم راعي الأقباط الكاثوليك بالغردقة بتوزيع لحوم الخروف على عمال النظافة في الطرقات والفقراء من جيرانه.

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