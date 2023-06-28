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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع عيدها اليوم.. قصة العذراء "مريم حالة الحديد"

كنيسة
كنيسة

تحي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ذكرى عيد العذراء حالة الحديد، إذ تقيم صلوات القداسات الإلهية.

وتعود قصة تذكار "معجزة حل الحديد" بمدينة برطس بصلوات القديسة العذراء مريم وفيه أيضاً تذكار معجزة حل الحديد التى تمت بصلوات العذراء مريم، فبعد حلول الروح القدس على التلاميذ خرجوا ليكرزوا ببشارة الملكوت، فذهب متياس الرسول الى مدينة تدعى برطس بجوار غلاطية فى آسيا الصغرى وبشر فيها باسم السيد المسيح، فآمن معظم أهلها، ولكن الباقين سعوا به عند الوالي فأمر بالقبض عليه وسجنه ومعه كثير من المسيحيين. 

كما صلَّى متياس هو وجميع الشعب فى السجن إلى الله أن ينقذهم فأرسل لهم الله القديسة مريم على سحابة، ولما وصلت إلى السجن صلَّت إلى الله أن ينحل الحديد ويذوب ويصير كالشمع حينما يسيل، لكي يخلص متياس ومن معه من القيود الحديدية، سمع الله صلاتها فذاب على الفور الحديد الموجود فى السجن، كذلك كل الحديد الموجود في المدينة، وخرج المسجونون من السجن، فأسرع السجانون إلى الوالي يخبرونه بما حدث، كما أنه عرف من أهل المدينة بذوبان الحديد الموجود في المدينة كلها، ولما سأل عن السبب أخبروه عن القديسة العذراء مريم، وأنها هى التى بصلواتها حدث هذا، فأرسل الوالي في طلب العذراء ولما حضرت سألها من الذي حل الحديد؟ فأجابته البتول أن إلهنا الحقيقي يسوع المسيح هو الذي حل الحديد.

وكان للوالي ابن به شيطان، أحضره إلى القديسة العذراء فأخرجت منه الشيطان في الحال. وجلس الشاب يتكلم هادئاً عاقلاً. فرح الوالي وآمن هو وكل أهل المدينة بالسيد المسيح فعمدهم القديس متياس الرسول، وسأل القديسة العذراء أن تُعِيد لهم صلابة الحديد ثانية، فصلَّت إلى ابنها الحبيب فرجع الحديد كما كان.

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