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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد الأهالي على كورنيش مدينة مرسى مطروح في أول أيام عيد الأضحى

كورنيش مدينة مرسى
كورنيش مدينة مرسى مطروح

شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك توافد الأهالي على الكورنيش وذلك احتفالا بالعيد.

ورصدت "الدستور" بالصور توافد الأهالي على كورنيش مدينة مرسى مطروح عقب الصلاة احتفالا بعيد الأضحى المبارك. 

وانتشر بائعي البالون بكورنيش مدينة مرسى مطروح احتفالا بعيد الأضحى. 

وفي ذات السياق كانت قد احتفلت محافظة مطروح بعيد الأضحى المبارك ، حيث أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والادارات وعمد ومشايخ وأهالى مطروح  

وتناولت خطبة العيد للشيخ على حامد امام المسجد الكبير كيف كان التزام سيدنا ابراهيم الخليل بأوامر الله في ذبح ابنه وكيف كانت طاعة الابن لأبيه لتعطى مثل  وقدوة لتربية وتنشئة الأسرة  ،وكيف كان عطاء الله مع الالتزام بأوامره ليفتدى سيدنا إسماعيل  بكبش، وليكون سنة لجميع الأمة، وتكون التضحية والثقة والايمان  بالله مهما كانت المحن والابتلاء، مع التأكيد على أهمية تكاتف المسلمين وتعاونهم في ذلك اليوم  ،وكذلك فضل الأضحية.

كما قام محافظ مطروح بتوزيع هدايا العيد على الأطفال، بما في ذلك العيدية النقدية، بعد صلاة العيد وقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ولأهالي مطروح، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مطروح ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات. كما دعا إلى ضرورة الالتزام بحفظ البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري والسياحي للمحافظة، مع الالتزام بمنع ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات العامة، وأشار إلى فتح 8 مجازر في المحافظة لاستقبال الأضاحي وذبحها مجاناً دون رسوم رسمية. 

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أول أيام عيد الأضحى المبارك مرسى مطروح مدينه مرسي مطروح كورنيش مدينة مرسي مطروح عيد الأضحى المبارك

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