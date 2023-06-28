انطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ

انطلقت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بكفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء واستقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية بمراكز الشباب بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية.

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة وفريق عمل المديرية، لمتابعة آداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة و إختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والابداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث علي صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد، الاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد .