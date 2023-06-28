الفوفوزيلا تخطف الأضواء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين

خطفت الآلة الصوتية المعروفة بالفوفوزيلا، الأضواء بساحة مسجد مصطفى محمود، حيث حرص عدد كبير من الأطفال على شرائها والعزف بها عن طريق الفم، وهي الآلة التي يتم استخدامها من قبل المشجعين في ملاعب كرة القدم، لعمل ضجيج وتشتيت للفرق المنافسة.

وتوافد عدد كبير من المواطنين على ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية كبيرة، واحتشاد أعداد كبيرة من الأسر والأطفال التي حرصت على التوافد برفقة الاطفال الصغار، الذين يرتدون ملابس العيد، ومعهم البالونات.