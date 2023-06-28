الآلاف يؤدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير فى أسوان (صور)

أدى الآلاف الاهالى صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، بالمسجد الجامع اول مدينة أسوان، ويعتبر ضمن أكبر المساجد على مستوى المحافظة والذي تم تجهيزه لاستقبال المصلين.

واكتمل عدد المصلين داخل المسجد الجامع أول مدينة أسوان، ما أدى إلى افتراش عدد يتخطي الآلاف من الأهالي سيدات ورجال بالشارع لإداء صلاة عيد الأضحى المبارك.



وسادت حالة من البهجة والسرور بين الأهالي احتفالا بحلول عيد الاضحى المبارك، حيث حرص الأهالي علي تقديم المباركات لبعضهم بالعيد.



جدير بالذكر أن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 1381 مسجد، والذى يقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات المختلفة، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد.

ووجه محافظ أسوان إلى قيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين.

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر.

وأشار إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.