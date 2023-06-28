المئات يؤدون صلاة العيد فى مسجد الخازندارة بشبرا مصر

توافد عدد كبير من المواطنين على مسجد الخازندارة في شبرا مصر استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية كبيرة، واحتشاد أعداد كبيرة من الأسر والأطفال التي حرصت على التوافد برفقة الأطفال الصغار، الذين يرتدون ملابس العيد، ومعهم البالونات.

وتزين مسجد الخازندارة في شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة بالبلونات، وتزينت بالبلونات للأطفال تمهيدًا لتوزيعها عليهم عقب الانتهاء من الصلاة، وذلك لتحفيزهم على أداء الصلاة في كل عيد.

جاء ذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة، وإقبال وتوافد عظيم من المواطنين الذين يحرصون على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.