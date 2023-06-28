توافد المواطنين على ساحة المسجد الأزهر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

توافد عدد كبير من المواطنين على مسجد الأزهر الشريف استعداد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية كبيرة، واحتشاد أعداد كبيرة من الأسر والأطفال التي حرصت على التوافد برفقة الاطفال الصغار، الذين يرتدون ملابس العيد، ومعهم البالونات.

تزين مسجد الأزهر الشريف في منطقة العتبة التابعة لمحافظة القاهرة بالبلونات، وتزينت بالبلونات للأطفال تمهيدًا لتوزيعها عليهم عقب الانتهاء من الصلاة، وذلك لتحفيزهم على أداء الصلاة في كل عيد.

وسط أجواء احتفالية كبيرة، وإقبال وتوافد عظيم من المواطنين الذين يحرصون على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، وذلك تفاديًا لأي أحداث شغب أو عنف.