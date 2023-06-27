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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص: الإخوان تغولوا على أجهزة الدولة وحاولوا صناعة "دولة موازية"

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن محمد مرسي وقت إعلانه حظر التجول في منطقة القناة، بعد أحداث بورسعيد، وقتها كتب مقالا بعنوان "حظر التغول".

وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يرى أن هناك تغول إخواني على أجهزة الدولة المصرية، وكان الإخوان يصنعون دولة موازية. 

ولفت إلى أنه فكر كثيرا في الاستقالة في بداية شهر نوفمبر 2012، ولكنه كان في زيارة لإسبانيا، ووقتها كان يرى أنه من غير اللائق الاعتذار عن السفر بعد ترتيبه.

وأكد، أن الأنبا باخوميوس قال في هذا الوقت إن حضوره أيضًا مراسم تنصيب البابا الجديد مهم للغاية، منوها أنه يوم 18 نوفمبر جرى اختيار البابا الجديد بصفته مساعد للرئيس، لافتا إلى أن الأنبا باخوميوس دعاه للتوقيع على إجراءات التنصيب بصفته ممثلا للرئيس وقتها.

وتابع: "تصورت أن هذا العمل مش لجماعة بعينها ولكن لمصر، لأن محمد مرسي وُجه له الدعوة لحضور مراسم التنصيب ولم يحضر وقتها".

سمير مرقص محمد مرسي حظر التجول في منطقة القناة أجهزة الدولة برنامج الشاهد

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