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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رحلة "محمد" بائع الأيس كريم فى وسط البلد

بائع آيس كريم
بائع آيس كريم

خلال موسم عيد الأضحى المبارك، يبحث العديد من الباعة عن مصدر رزق يتناسب مع العيد، ويأتي البعض من مختلف المحافظات للاحتفال بالعيد في القاهرة والبحث فيها عن مصدر رزق، وذلك ما فعله محمد أحد بائعين الآيس كريم بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة.

“محمد” جاء من محافظة كفر الشيخ لضواحي القاهرة بحثا عن مصدر رزق والذي وجده في بيع الآيس كريم، ويقول محمد في حديثه لـ"الدستور" إنه قرر أن يأتي من محافظة كفر الشيخ لحضور العيد في القاهرة والحصول على أموال مناسبة كونه يعول أسرته ليعود بهم لأسرته بعد انقضاء موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بائع الآيس كريم، إنه يقوم ببيع الآيس كريم بأسعار وأحجام مختلفة واسعاره تتراوح ما بين ٥و٧ و١٠ جنيهات، مشيرا إلى أنه بعد انقضاء العيد سوف يذهب بالأموال إلى أسرته في كفر الشيخ، خاصة وأنه يعول أسرته ووالده ووالدته يعانوا في مرض شديد بجانب أنه يعول أشقائه الاثنين.

بائع آيس كريم
بائع آيس كريم
بائع آيس كريم
بائع آيس كريم
بائع آيس كريم
بائع آيس كريم
موسم عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى مصدر رزق العيد منطقة وسط البلد محافظة كفر الشيخ ضواحي القاهرة

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