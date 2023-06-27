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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين الفتوى: "العيد للفرح والسعادة بلاش زيارة مقابر في أول يوم" (فيديو)

الدكتور عويضة عثمان
الدكتور عويضة عثمان

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العيد للفرح والسعادة، وبالتالى يجب أن يكون سببا للفرح وغلق أبواب الحزن. 


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تغطية خاصة ليوم عرفة على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "لما حد يجي يقولك روح زيارة المقابر نقوله ماشى مفيش مانع إنك تزور المقابر، بس ميبقاش أول يوم العيد، ممكن تروح تاني يوم".


وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.


وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

عويضة عثمان دار الافتاء العيد يوم عرفة

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