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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الفلوس".. أحمد سعد بشارك جمهوره الاحتفال بعيد الأضحى (فيديو)

احمد سعد
احمد سعد

أطلق المطرب أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية على طريقة الفيديو الكليب بعنوان "الفلوس"، وطرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الغنائية الرقمية.

ويحتفل “سعد” مع جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك عبر جرعة غنائية مبهجة في أغنية "الفلوس"، التي تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار مع ابتكاره فيها رقصة مميزة على طريقته الخاصة.

 

ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيي، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

أحمد سعد المطرب احمد سعد يوتيوب الفلوس أغنية الفلوس السباق الرمضاني

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