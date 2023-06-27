دعاء ذبح الأضحية.. متى يبدأ النحر وما هو أخر موعد للذبح؟

ساعات تفصلنا عن إحياء واحدة من السنن الكبرى وهي ذبح الأضحية ، وتعود قصة الأضحية إلى رؤيا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، ولأن رؤيا النبي حق، امتثل إبراهيم إلى أمر ربه، حتى فداه الله بالذبح العظيم وقال سبحانه وتعال :"وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ".

حكم ذبح الأضحية في عيد الأضحى

الأضحية من السنن المؤكدة عند جمهور الفقهاء وواجبة عند الإمام أبو حنيفة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِى مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أن يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

ماذا يقال عند ذبح الأضحية

ويبدأ النحر بذبح الأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة ومن ثم يسأل المسلمون عن دعاء ذبح الأضحية والأدعية التي يفضل ترديدها عند ذبح الأضحية كي ينالوا الأجر كاملًا.

ولحظة ذبح الأضحية، من اللحظات مهمة ومقدسة تستدعي إخلاص النية بالكامل إلى الله. يتعين على المسلم أن يتلو الدعاء التالي: “بِسْمِ اللهِ اللَّهُ أَكْبَرُ”. هذا الدعاء يعبِّر عن أهمية توجيه أعمالنا نحو الله، مشددًا على أن الله هو الأكبر والأعظم.

دعاء أضحية العيد

بعد ذبح الأضحية وتجهيزها للتوزيع، يجب على المسلم أن يتلو الدعاء التالي: “اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ”. هذا الدعاء يعبر عن رغبة المسلم في قبول الله لتضحيته وأن يُثاب عليها بمثل الأجر الذي حظي به النبي داود والنبي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.

شروط ذبح الأضحية

تتضمن شروط ذبح الأضحية أن تكون الأضحية من الحيوانات المسموح بها، كما يجب أن تكون سليمة وخالية من العيوب الظاهرة. يجب على المسلم الذي يقوم بذبح الأضحية أن يلتزم بجميع الشروط الشرعية والأدوات المناسبة لضمان وصحة عملية الذبح وجوده اللحم.

وقت ذبح الأضحية

يتم ذبح الأضحية في أيام عيد الأضحى، وهي الأيام المحددة للاحتفال بالعيد. يجب على المسلمين أن يتوخوا الحرص على عدم تأخير وقت ذبح الأضحية وأن يقوموا بذبح الأضحية في الأيام المحددة، ويفضل أن يكون بعد صلاة العيد مباشرة ليصل اللحم إلى المحتاجين في أقرب وقت ليشعر جميع المسلمين بفرحة العيد على أن يكون أخر موعد للذبح مع غروب شمس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك يكون قد انتهي آخر يوم لذبح الأضحية.