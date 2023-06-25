دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك وآداب التضحية

ذبح الأضحية ..اقترب احتفال المسلمين في كل بقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك وهو من المناسبات التي ينتظرها الفقير والغني، لعدة أسباب منها الأضحية إذ سُمي عيد الأضحى بهذا الاسم؛ لأنّه اليوم الذي يذبح فيه المسلمون المُتّبعون لسنّة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أضاحيهم، وقد وُصِف هذا اليوم بالأضحى نسبة إلى وقت الضحى، ويهتم المسلمون بالذبح في بداية اليوم الأول من العيد إذ ينصرفوا من صلاة العيد ثم يبدوا نية النحر عملًا لقوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).

دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

دعاء المسلمون عند ذبح الأضحية يبحث المسلمون عبر محركات البحث عن الأدعية التي يرددونها عند ذبح الأضاحي لنيل ثواب السنة كاملًا غير منقوصُا، وفي السطور التالية أهم الأدعية التي يجب أن تردد عند تلك اللحظة.

أدعية ذبح الأضحية

أدعية عند ذبح الأضحية لا يختلف دعاء ذبح الأضحية عن دعاء ذبح العقيقة، أو دعاء ذبح النذر، أو دعاء ذبح الصدقة، ويُسّن للمسلم عند ذبح أضحيته، فيفضل أن يقول المضحي : (بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللهم هذا منك ولك).

ومن الأدعية المستحبة عند الأضحية: (إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك).

دعاء النبي عند ذبح الأضحية

وهناك دعاء قاله الرسول عند ذبح الأضحية : باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ).

اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. اللهم تقبّل منّي ومن أهل بيتي. اللهم هذه عني وعن أهل بيتي.

أداب ذبح الأضحية

آداب ذبح الأضحية إنّ سنن الأضحية عديدة تُعرَف بآداب الذكاة، وهي ما يأتي:

أن يذبح الأضحية في وقتها المخصص؛ ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وينتهي عند غروب آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

يشحذ الذابح شفرته، ويريح ذبيحته، فعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه ولْيُرِحْ ذبيحَتَه)، ويستحب ألّا يشحذ سكينته أمام الأضحية.

وألّا يذبح أضحيته أمام الأضاحي الأخرى.

يستحب ألّا يجرها بعنف وقوة.

يستقبل القبلة.

يستحب إمرار الماء على الأضحية قبل ذبحها.

يُضجع الأضحية على جنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح.

يُسمي الله ويُكبّر، وصيغة التسمية عند الذبح هي: (بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللهم هذا منك ولك).