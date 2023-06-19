أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023
مع بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة حرص المسلمين على معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 عبر جوجل، ضرورة ترديد الادعية، واستفتاح اليوم بالأدعية والأذكار.
أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أدعية الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023.
دعاء الصباح اليوم
- اللَّهمَّ أحفظني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذ بعظَمتِكَ أنْ أغتالَ مِن تحتي.
- اللهمَّ إياكَ نعبد ولكَ نصلِّي ونَسجد وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِد نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ ملْحِقٌ.
- اللهمَّ إنَّا نستعينكَ ونستغفركَ ونثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفركَ ونؤمن بكَ ونخضع لكَ ونَخلع من يَكْفركَ.
- اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعت، أبوء لَكَ بنعمتِكَ لا إلَهَ إلَّا اللَّه وحدَه لا شريكَ، لَه الملك ولَه الحمد وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفع ذا الجدِّ مِنكَ الجد، اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعت، أبوء لَكَ بنعمتِكَ.
- اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.
- اللّهم ارزقني في هذا الصباح رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين.
- اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.
يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.
- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.
- اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.
- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.