أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

مع بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة حرص المسلمين على معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 عبر جوجل، ضرورة ترديد الادعية، واستفتاح اليوم بالأدعية والأذكار.

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أدعية الصباح اليوم الإثنين 19 يونيو 2023.

دعاء الصباح اليوم

اللَّهمَّ أحفظني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذ بعظَمتِكَ أنْ أغتالَ مِن تحتي.

اللهمَّ إياكَ نعبد ولكَ نصلِّي ونَسجد وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِد نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ ملْحِقٌ.

اللهمَّ إنَّا نستعينكَ ونستغفركَ ونثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفركَ ونؤمن بكَ ونخضع لكَ ونَخلع من يَكْفركَ.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعت، أبوء لَكَ بنعمتِكَ لا إلَهَ إلَّا اللَّه وحدَه لا شريكَ، لَه الملك ولَه الحمد وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفع ذا الجدِّ مِنكَ الجد، اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعت، أبوء لَكَ بنعمتِكَ.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.