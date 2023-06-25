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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 المبارك وصيغة التكبير

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 

موعد صلاة عيد الأضحى 2023  من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنينة عبر محركات البحث، حيث يجتمع المسلمون في المساجد والساحات لأداء صلاة العيد وترتفع التكبيرات والتهليل فرحا بقدوم هذا اليوم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

 ويبدء وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات والمدن المصرية على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة سيكون الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة سيكون الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة المنوفية سيكون الساعة 6.21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ سيكون الساعة 6.20 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة البحيرة سيكون الساعة 6.22 دقيقة صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة شرم الشيخ سيكون الساعة 6.14 دقيقة صباحًا.

 موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الدقهلية ستكون الساعة 6.18 دقيقة صباحًا.

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صيغة تكبيرات عيد الاضحى المبارك

وتأتي صيغة تكبيرات عيد على النحو التالي:«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

كما أن هناك صيغة استحبها الكثير من العلماء وهي كالتالي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

كيفية صلاة العيد

وصلاة العيد ركعتان بعد تكبيرة الإحرام يكبر المصلي سبع تكبيرات ثم يقرأ قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو ماتسير من القرآن الكريم، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ويقوم بما يجري في باقي الصلوات من ركوع وسجود.

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