بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، وفي هذه الأثناء يتباري الأهالي والأقارب في تبادل رسائل التهنئة فيما بينهم، لا سيما بين المقيمين في البلاد وخارجها فهي وسيلة تبادل المحبة والود بين أقاربهم المغتربين في الخارج.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2023 بين الأقارب



وفي السطور التالية تقدم "الدستور" أرق الرسائل وعبارات التهنئة قبل أيام قليلة من عيد الأضحي 2023، يمكن تقديم تهنئة عيد الأضحي ببعض العبارات.

عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى بين الأقارب

- صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم عساكم من العايدين.

- ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

- كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

- كل عام وأنتم إلى ربكم أقرب عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا.

- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

- عيد أضحى مبارك لنا جميعًا عسى أن يرزقنا االله تعالى من كرمه وجوده.

-- مضى عام ونحن بخير، ليأتي عام ونتمنى أن ننهيه ونحن بِخير.

- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير.

- العيد أجمل مع أجمل صحبة في الكون كل عام وأنتم بخير.

- كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا الحب كل عام وأنت بخير.

- أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد.

أرق عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2023

كما يمكن إرسال المعايدات بـ أجمل ما قيل في تهنئة عيد الأضحي، وحلول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، بقول:

- ترحيبًا بقدوم العشر من ذي الحجة، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات، حتى نتشارك السعادة مع بعضنا البعض،كل عام وأنتم بألف خير.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة العشر من ذي الحجة.

- كل عام وأنتم بخير، عسى الله أن يهبكم الغفران ورضوان منه في العشر من ذي الحجة، ويوفقكم أيضًا للقيام بصالح الأعمال.

- الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

- الحمد لله الذي أنعم علينا، ومن ثم بلغنا العشر من ذي الحجة.

- اللهم اجعل لنا فرصة جديدة للتوبة والتقرب إليه والاستغفار، فاللهم اجعل لنا توبة نصوحة في هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير.

- العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

- جعل الله فجر يوم العيد نورًا، وظهره سرورًا، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا ترد، ووهبكم رزقاً لا يعَد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسد وكل عام وأنتم بخير.

- كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.