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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أرق وأجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة

رسائل تهنئة رسمية
رسائل تهنئة رسمية بمناسبة عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى يُكّثف البحث من قبل الجميع عبر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي عن رسائل التهنئة بهذه المناسبة المباركة، لتعم المحبة بين الجميع، وفي الساعات الأخيرة يتصدر البحث بعنوان "أجمل وأرق الرسائل بسبب عيد الأضحى 2023".

رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 

مع بداية العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المقابل، فحسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة  سيكون موافق يوم 28 يونيو 2023 نقدم لكم في السطور الأتية أرق عبارات تهنئة عيد الأضحى، مثل:

 رسائل تهنئة عيد الأضحى 

- صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم عساكم من العايدين.

- ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

 

رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازة العيد

رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023 وأجمل بوستات

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

- كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم. 

- كل عام وأنتم إلى ربكم أقرب عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا.

- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

 عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023

- عيد أضحى مبارك لنا جميعًا عسى أن يرزقنا االله تعالى من كرمه وجوده. 

-- مضى عام ونحن بخير، ليأتي عام ونتمنى أن ننهيه ونحن بِخير.

- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير. 

- العيد أجمل مع أجمل صحبة في الكون كل عام وأنتم بخير.

- كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا الحب كل عام وأنت بخير.

- أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد.

 

عساكم من العايدين.. أجمل ما قيل في تهنئة عيد الأضحي 2023

كما يمكن إرسال المعايدات بـ أجمل ما قيل في تهنئة عيد الأضحي، وحلول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، بقول:

- ترحيبًا بقدوم العشر من ذي الحجة، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات، حتى نتشارك السعادة مع بعضنا البعض،كل عام وأنتم بألف خير.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة العشر من ذي الحجة.

- كل عام وأنتم بخير، عسى الله أن يهبكم الغفران ورضوان منه في العشر من ذي الحجة، ويوفقكم أيضًا للقيام بصالح الأعمال.

 رسائل تهنئة رسمية بمناسبة عيد الأضحى 2023

- الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

- الحمد لله الذي أنعم علينا، ومن ثم بلغنا العشر من ذي الحجة.

- اللهم اجعل لنا فرصة جديدة للتوبة والتقرب إليه والاستغفار، فاللهم اجعل لنا توبة نصوحة في هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير.

- العيد علينا هل و بأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

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رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازة العيد

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رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازة العيد

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