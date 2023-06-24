ما الذى يُجزئ فى الأضحية؟.. "الإفتاء" توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية أنواع كثيرة، منها الغنم وهي من الضأن أو الماعز، ومنها الإبل والبقر والجاموس.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك أنواعا لا يجوز للمضحي فيها أن يشترك مع آخرين، وتجزئ عنه وعن أهل بيته فقط، وهي الغنم، وتكون الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.

وأوضحت دار الإفتاء أن النوع الذي يجوز للمضحي أن يشترك فيه مع غيره، هو الإبل والبقر والجاموس، مؤكدةً أن هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُّبُع، فإذا نوى المضحِّي الأَضحية بهذا السُّبع وضحَّى؛ أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.

في الوقت ذاته، قالت دار الإفتاء إن زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين، في الأرضي المقدسة، من أقرب القربات؛ فإن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»، أخرجه مسلم.

