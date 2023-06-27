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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العوام والتنعيم والكبير".. ننشر أشهر المساجد التي تشهد صلاة عيد الأضحى بمطروح

وكيل أوقاف مطروح
وكيل أوقاف مطروح

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مساجد مطروح الكبرى الملحق بها ساحات جاهزة لاستقبال الأهالي والمصطافين غدا لإقامة شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة السادسة و34 دقيقة.  

 

وأوضح لـ “الدستور”، أن المساجد التي تؤدي بها صلاة الجمعة أيضا ستستقبل المصلين غدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وخاصة المساجد التي بها ساحات كبرى كمسجد العوام بساحته التي يقصدها المصطافين بجميع بقاع مصر ومسجد التنعيم بساحته الكبرى القريبة من عده شواطئ بكورنيش مدينة مرسي مطروح والمسجد الكبير "الملك " بعراقته حيث إنه من أقدم المساجد بمحافظة مطروح.  

 

وأضاف أن أشهر المساجد الملحق بها ساحات كبرى والتي ستقام بها شعائر عيد الأضحى المبارك أيضا هي: "مسجد الروضة، ومسجد الفرقان، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد حسان بن ثابت وزيد بن حارثة ومسجد فجر الإسلام  ومسجد الغفران في مدينة مرسى مطروح، والمسجد الكبير والعاشر من رمضان بالسلوم، ومسجد الفتح والصحابة والكبير في براني".


وتابع وكيل أوقاف مطروح، أن المساجد التي ستستقبل المصلين في عيد الأضحى تشمل أيضًا: "المسجد الكبير والفتح بقرية المثاني في النجيلة، ومسجد التوحيد بالضبعة، والمسجد الكبير بسيدي عبد الرحمن، ومسجد المولى بالعلمين، ومسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام، والمسجد الكبير في القرية 27 بالبنجر" بالإضافة إلى 2 ساحة شعبية بمدينة سيوة وساحة بمدينة مرسى مطروح. 

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