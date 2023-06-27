احتفالات بالعيد وثورة 30 يونيو في ورش للأطفال وذوي الهمم بقصر أحمد بهاء الدين

قدم قصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، عدة ورش فنية مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

في ورشة الخط العربي قامت الفنانة إيمان وهبة بتعليم الأطفال خطي النسخ والرقعة وكتابة جمل عن عيد أضحى سعيد وغيرها من العبارات الدالة على الاحتفال بالعيد، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، حيث شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيالهم لتنميته وشملت موضوعات الاحتفال بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو، وقام الفنان بعمل ماكيت كبير متحرك لخروف العيد أدخل البهجة في قلوب الأطفال.

وفي سياق متصل عقد القصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ورشة حكي للأطفال ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر قدمتها هبة عبود، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة الحكي، بجانب ورشة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة قدمها المايسترو نصر الدين أحمد، حيث قام بتدريب الأطفال على آلة الدرامز والعود والأورج وآلات النفخ الخشبية والأوكرديون وقام بتدريبهم على المقامات المختلفة والسلم الموسيقي بأسلوب بسيط يتوافق وسن وإمكانيات الاطفال المختلفة.

وقدم القصر ورشا فنية أيضا لذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى ثورة 30 يونيو وورشة لرسم بورتريه للفنان إبراهيم حسين، بجانب ورشة حكي قصص للأطفال لهبة عبود، أعقبها مسابقة ثقافية، وورشة فنون شعبية تدريب الفنان خالد نصر الدين وورشة موسيقى وغناء تدريب الفنان نصر الدين أحمد.