5 مصابين بكسور وجروح وكدمات فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب، منذ قليل، 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة بالبحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون إخطارًا يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة- اسكندرية" الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى وادي النطرون وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "عبدالعظيم معوض صابرة، 60 سنة، جمال فوزي مبروك، 62 سنة، مقيم المنوفية، أحمد حسن الشافعي، 25 سنة، إصلاح عبدالعاطي حسن، 60 سنة، عبدالرحمن محروس رمضان، 12 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.

ونقلوا جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.