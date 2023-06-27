سُنة العيد.. الدستور ترصد كيف رسّخ الرئيس تقليد الاحتفال بالأعياد مع أبناء الشهداء؟

فى حديثه مع ٣ أمهات لشهداء من الجيش، خلال حضور الندوة التثقيفية الـ٣٧ للقوات المسلحة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه عندما استُشهد الأبطال لم تكن الصورة واضحة، لأنهم ضحوا ودفعوا الثمن الذى لن نستطيع أن نعوّضه لأمهاتهم وأسرهم، والله سبحانه وتعالى هو مَن سيعوضهم، ونحن نعيش اليوم بفضل الله وبتضحيات هؤلاء الشهداء التى دُفعت منذ حوالى ٩ سنوات.

لم يكن حديث الرئيس السيسى عن الشهداء، ممن قدموا أرواحهم فداءً لمصر، سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى المدنيين، مجرد حديث عابر فى بعض المحافل، لكنه كان واقعًا يجسد رؤيته فى الاهتمام بتعظيم سيرتهم، وتكريمهم على ما بذلوه للدفاع عن المصريين.

وتحوّل الأمر من مجرد كلمات إلى أفعال، وظهر ذلك فى حرص الرئيس على أن يشارك بنفسه أبناء وأسر الشهداء فرحة الأعياد، وإقامة احتفالية لهم وتقديم العيدية للصغار وتكريم أسرهم، للتأكيد على أن مصر لا تنسى رجالها مهما طال الزمن، وهو الأمر الذى تحوّل مع الوقت إلى تقليد نشهده كل عيد.

تكريم أسر الأبطال ومصافحتهم ومشاركة أطفالهم فرحة العيد وإقامة أنشطة احتفالية وترفيهية لهم

البداية كانت فى ٢٠١٨، حينما وعد الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنه سيلتقى فى أول أيام عيد الفطر أسر الشهداء للاحتفال معهم بالعيد وإدخال الفرحة على قلوبهم.

وقال الرئيس حينها: «سنقول لهم إننا معكم رغم أننا لا نستطيع أن نعوّض الشهيد، سواء كان أبًا أو ابنًا، وستكون هذه المناسبة فرصة لكل من يحب أن يشاركنا فى هذا اللقاء لتكريم أسر الشهداء».

ويمر عام بعد عام، وتزداد احتفالية تكريم أسر الشهداء خلال العيد سعادة وزخمًا، حيث تقام عادة فى مركز المنارة وتبدأ عقب أداء صلاة العيد، ويحرص الرئيس فيها على مصافحة الأطفال لدى وصوله، والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره، مع تطورها لتتضمن عروضًا غنائية ومسرحيات، بمشاركة عدد من الفنانين المشاهير وكذلك الرياضيين ورجال المجتمع. ويصطحب الرئيس خلال الاحتفالات بالعيد مجموعة من الصغار لمشاهدة العروض الفنية التى تقام فى منطقة الاحتفال بمركز المنارة، ثم يتبادل الرئيس وأسر الشهداء الحديث والتحيات والمباركات بالعيد.

ويكرم عددًا من أسر شهداء الشرطة والجيش، كما يحرص على التقاط الصور التذكارية مع أسر وأبناء الشهداء والمصابين، وتكريم صناع الأعمال الدرامية الوطنية التى تقدم خلال شهر رمضان المبارك.

كما يحرص على تناول وجبة الإفطار مع الأسر، فى ظل إتاحة منطقة ألعاب للصغار، إلى جانب توزيع الهدايا من الحلوى والألعاب عليهم، وممازحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم. وبعد توليه الرئاسة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتحقيق وعود الرئيس تجاه أسر الشهداء، عبر إنشاء صندوق خاص لدعم أسر الشهداء والمصابين، وتقديم مساعدات مالية واجتماعية للعائلات، وتوفير فرص عمل لأبناء الشهداء وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الاندماج فى سوق العمل، وتقديم الدعم الشامل لهم فى المجالات الصحية والتعليمية، بما فى ذلك توفير الرعاية الطبية والمنح الدراسية.

كما تم توفير فرص عمل لأفراد العائلات المتضررة، وتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية لدعم تأهيلهم وتحسين فرصهم المستقبلية، كما تم إنشاء مراكز للرعاية الصحية للمصابين والجرحى، وتوفير العلاج والرعاية الطبية لهم بشكل مجانى أو بتكاليف مخفضة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية فى المناطق التى تعرضت للهجمات الإرهابية، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتعد مبادرة الاحتفال بأسر الشهداء خلال العيد، من أبرز الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على ذكرى الشهداء ورفع الروح المعنوية لأسرهم، وتعزيز الوعى الوطنى بأهمية الدفاع عن الوطن وحماية قيمه ومكتسباته.

«سلام الشهيد» تقليد ثابت بالكليات العسكرية.. وإطلاق أسماء الشهداء على المشروعات

خلال حضور الرئيس السيسى حفل تخرج دفعة ٢٠٢١ من كلية الشرطة، وجه بأن يكون «سلام الشهيد»، ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات الكلية.

وقال الرئيس حينها: «سلام الشهيد زى ما يتعمل فى الكلية الحربية.. ودى مراسم لا بد أن نحافظ عليها.. أرجو من القائد ينادى بسلام الشهيد، ويعظم سلام الشهيد ويكون أحد المراسم التى يتم اتباعها أثناء حفل التخرج من كلية الشرطة».

وأضاف: «مش هنسى إننا قلنا مرة كده فى الكلية الحربية.. يبقى فيه ضمن مراسمها سلام الشهيد».

ومنذ ذلك الحين أصبحت عبارة «سلام الشهيد» شعارًا يتم ترديده فى هذه المناسبات، حيث تتم دعوة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمتًا تكريمًا للشهداء وتذكيرًا بتضحياتهم.

وفى مايو ٢٠٢١، وجه الرئيس بإطلاق أسماء الشهداء على المشروعات القومية فى الأحياء والمدارس والشوارع، بما فيها أسماء الشهداء من الأطباء الذين ضحوا بحياتهم فى مجابهة انتشار فيروس «كورونا».

وطالب الرئيس السيسى، حينها، من اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، بأن يضع فى حساباته تسمية المشروعات الكبرى التى ينفذها مثل «بشاير الخير»، بأسماء الشهداء، ومنهم الأطباء، وكذلك على المدارس والمنشآت الموجودة فى هذه المشروعات. وقال «السيسى»، خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير ٣» فى الإسكندرية: «المشروعات تبقى عليها أسماء الشهداء اللى قدموا لمصر الكثير، سواء من الداخلية أو الدفاع أو القضاء أو الأطباء، المقترح ده يتعرض علىّ ونقره بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء»، ورد «العزازى» بقوله إنه جرى إطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع فى «بشاير الخير ٢ و٣».

إعفاء من المصروفات الدراسية واستثناء الأرامل من قواعد الندب والنقل

فى إطار حرص واهتمام الدولة، وتقديرًا لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين، وترسيخًا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أُصيب عائلها الوحيد، وضع الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة بروتوكولات، وتم استصدار القرارات الوزارية اللازمة، لمنح المستفيدين من الصندوق العديد من الخدمات طبقًا للقانون.

ويأتى مجال التعليم قبل الجامعى على رأس هذه الخدمات، حيث تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإصدار قرار وزارى رقم «٤٥» بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٠، ويتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتضمن إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من كل المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات.

كما يتضمن استثناء أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من شرط الكثافة المقررة، عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة «عربى ولغات»، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. ويشمل الاستثناء إعفاء أبناء الشهداء فى المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية من كل المصروفات، دون أن تُحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات ٥٪ الواردة بالقرار الوزارى رقم «٤٢٠» لسنة ٢٠١٤، فضلًا عن إعفاء المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» بنسبة ٥٠٪ من إجمالى المصروفات الدراسية بكل أنواعها. كما يستثنى أرامل الشهداء والضحايا من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهن بالعمل بأقرب مكان لمحل إقامتهن، وأن تكون أرامل وأمهات وآباء وأبناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية فى الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية بعد استيفاء باقى الشروط المقررة بالقانون. وتم إخطار وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى بالقرار، للنشر على المستحقين من أبناء الشهداء والضحايا والمصابين فى العمليات الإرهابية والأمنية، ووضعت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا رقم «٣٥» بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ لجميع جهات الوزارة المعنية بتنفيذ القرار الوزارى للتغلب على المشكلات ومصاعب التنفيذ، ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الوزارة حل المشكلات المتعلقة بالتنفيذ.

وفى مجال التعليم الجامعى، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ١٩/ ٩/ ٢٠١٩، المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على توفير الجامعات عددًا من المنح الدراسية للمستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون، على أن يترك الأمر لكل جامعة فى وضع الضوابط المناسبة لها، فى ظل الخطابات الواردة من الجهات الرسمية.

وفى مجال التوظيف، تم التنسيق على قيام وزارة القوى العاملة بإرسال نشرة التوظيف الشهرية للوظائف المتاحة من القطاع الخاص، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية، الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى، لترشيح الأسماء المنطبقة عليها الشروط، ويرسلها الصندوق إلى وزارة القوى العاملة ويتابع إجراءات التوظيف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتتم إجراءات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٠٤ لسنة ٢٠١٧ والقرار رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٩، ويعين الجهاز فردًا واحدًا من المستفيدين من أسر الشهداء والضحايا، والمصاب نفسه طبقًا لشروط اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة موقف المستحقين للتعيين مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال الوزارات المعنية، الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى.

وفى مجال الإسكان الاجتماعى، تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى وتنفيذ بروتوكول يتضمن بعض الامتيازات، منها توفير وحدات سكنية للمستفيدين من الصندوق طبقًا للأسعار المعلنة، والاستفادة من الخدمة للمستفيدين من وزارة الدفاع عن طريق صندوق إسكان القوات المسلحة. وتتم الاستفادة من الخدمة للمستفيدين من المدنيين عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى، وتحت إشراف ومتابعة الصندوق، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة عن الصندوق سارية المفعول.

تخفيض 15% على رحلات الطيران الداخلية.. وإعفاء من تكاليف العلاج

فى مجال الطيران المدنى، تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى على منح امتيازات للمستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون، ومنح المستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون تخفيضًا قدره ١٥٪ على الدرجات المتاحة للرحلات الداخلية فقط، وتقديم خدمات استقبال وتوديع المستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون عند سفرهم من خلال ميناء القاهرة الجوى، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة عن الصندوق سارية المفعول. وفى مجال الصحة، تم التنسيق مع وزارة الصحة على منح خدمات علاجية للمستفيدين من الصندوق، حيث يتم علاج الحالات المرضية للمستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون بالمستشفيات العامة بالمحافظات ومستشفيات وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية والتعليمية. وتتحمل وزارة الصحة والسكان، «المجالس الطبية المتخصصة»، تكاليف العلاج بالجهات المنصوصة عليها بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة، كما يحصل المستفيدون على الخدمات «بطاقة الخدمات المتكاملة والأطراف الصناعية والسيارات المجهزة وبطاقة تكافل وكرامة» وتوقيع الكشف الطبى فى حالة الترشح للمجالس النيابية. وتم تخصيص مكان لاستقبال المستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون بالمجالس القومية المتخصصة، على أن يكون المستفيد من الصندوق لا يتمتع بأكثر من تأمين صحى واحد، طبقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الصحة، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة عن الصندوق سارية المفعول.

دخول مجانى للمتاحف والمناطق الأثرية وتخفيض 50% على إصدارات «الثقافة»

فى مجال السياحة والآثار، تم التنسيق مع وزارة الآثار والسياحة على منح الدخول المجانى للمستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون لجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة عن الصندوق سارية المفعول.

وفى مجال النقل والمواصلات، تم التنسيق مع وزارة النقل وإصدار القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ لمنح تخفيضات للمستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون. وتضمن ملخص القرار منح تخفيض قدره ٥٠٪ من أجرة السفر بالدرجات العادية بقطارات السكك الحديدية، وفى حالة رغبة حامل بطاقة التكريم حجز تذكرة بالقطارات المكيفة يتم منح التخفيض المقرر بالدرجات العادية مضافًا إليه فرق الدرجة بالكامل. وفى حالة توجه حامل بطاقة التكريم للسفر بالقطارات دون المرور على شبابيك صرف وحجز التذاكر، يتم تحصيل قيمة التذكرة بالتخفيض المقرر، إضافة إلى المصاريف الإضافية المقررة بالكامل وفقًا للدرجة، ومنح تخفيض قدره ٥٠٪ من قيمة اشتراكات الجمهور للسفر على قطارات مترو الأنفاق، طبقًا للأسعار المقررة بقرار مجلس الوزراء، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة عن الصندوق سارية المفعول. فى مجال الثقافة والفنون، تم التنسيق مع وزارة الثقافة على منح تخفيضات للمستفيدين من الصندوق طبقًا للقانون، بحيث يكون الدخول المجانى لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة فى جميع محافظات الجمهورية، ومنح تخفيض ٥٠٪ على كل إصدارات النشر العام للهيئة المصرية للكتاب، وكل إصدارات منافذ بيع كتب الهيئة العامة لدار الكتب، وكل إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة. ويتم منحهم تخفيضًا ١٠٪ على الموسوعات والمجلات الصادرة للهيئة المصرية للكتاب، وكذلك أعمال الدكتور ثروت عكاشة، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة عن الصندوق سارية المفعول.

تعويضات مادية وعينية لأسرهم.. ودمجهم فى مبادرة «دراجتك صحتك»

فى نوفمبر ٢٠٢١، أعلن صندوق «تكريم الشهداء» عن صرف تعويضات مادية وعينية لأسر الشهداء والمصابين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار حرص واهتمام وتقدير الدولة تضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين، وترسيخًا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أُصيب عائلها الوحيد.

وتم صرف التعويض المادى المقرر صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من الصندوق، طبقًا للقانون، دفعة واحدة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد والمصاب طبقًا لنسبة العجز، من أموال الصندوق من خلال الوزارات المعنية، الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى، اعتبارًا من ١٤/٩/٢٠٢١.

كما تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من الدراجات الهوائية، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «دراجتك صحتك» للراغبين من المستفيدين من الصندوق، طبقًا للقانون مع تحمل الصندوق نصف ثمن الدراجة. وتم تسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من الصندوق، طبقًا للقانون، لوزارتى الدفاع والداخلية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنهاء إجراءات تسليم بطاقات التكريم للمستفيدين.

وحدد القانون المستفيدين من الصندوق من أسر الشهداء والضحايا والمفقودين، وهم الوالد والوالدة والأرملة/ الأرمل والأبناء، والمصاب بشخصه، ويصدر قرار باعتبارهم شهداء أو مصابين.