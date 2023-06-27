الدستور تكشف: أين سيقضى وزراء الحكومة إجازة العيد؟

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يواصل وزراء الحكومة عملهم بشكل طبيعى خلال إجازة عيد الأضحى، لتوفير كل احتياجات المواطنين ومتابعة انضباط العمل فى كل الملفات الحيوية فى هذه الفترة.

وحسب رصد أجرته «الدستور»، سيقضى غالبية وزراء الحكومة إجازة العيد فى متابعة عدد من الملفات المهمة فى وزاراتهم، سواء المتعلقة بالعيد نفسه، أو أخرى تتطلب تجهيزات معينة لاستئنافها بعد انتهاء الإجازة مباشرة.

التخطيط هالة السعيد فى عطلة مع الأحفاد والأبناء

تعتزم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قضاء عطلة عيد الأضحى بصحبة أسرتها من الأبناء والأحفاد، وذلك بين منزل العائلة وإحدى القرى الساحلية، فى استراحة قصيرة قبل استئناف جدول أعمالها المقرر عقب عطلة العيد مباشرة. وكشفت مصادر فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن الدكتورة هالة السعيد تحرص أثناء العطلات على مطالعة أحدث الدراسات والأبحاث الاقتصادية العالمية، وقراءة الكتب المفضلة التى قد لا يتسنى لها مطالعتها باقى العام بسبب جدول أعمالها المزدحم. وبحسب المصادر ذاتها، وجهت وزيرة التخطيط بالاستعداد لمباشرة العمل بشكل مكثف عقب إجازة عيد الأضحى، وذلك من مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية، مشددة على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية فى عدد من المحافظات لمتابعة سير المشروعات التنموية، بعد إجازة العيد مباشرة.

التعليم العالى أيمن عاشور يستعد لتنسيق الثانوية

يتابع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات الجامعية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى. وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزير وجه بالعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض فى هذه المستشفيات، لاستقبال أى حالات مرضية طوال أيام العيد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد على ضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى وجود تنسيق قوى بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بشأن استقبال وتحويل المرضى وآلية تداول بيانات المصابين والوفيات. كما يستعد وزير التعليم العالى لبدء أعمال مكتب التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكامل طاقته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

الهجرة سها جندى تطمئن على الجاليات

تعتزم السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك فى منزلها، وفق مصدر فى الوزارة.

وقال المصدر, لـ«الدستور»: «السفيرة سها جندى تحرص فى الإجازات على متابعة أحوال المصريين فى الخارج عن طريق (جروبات الواتس آب)، وأيضًا من خلال التواصل المباشر على منصات التواصل الاجتماعى».

الرى هانى سويلم يتابع توفير الاحتياجات المائية ومنع التعدى على النيل

يترأس الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عددًا من الاجتماعات فى المقر الجديد للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة عدة ملفات مهمة.

وتستهدف هذه الاجتماعات متابعة توفير المياه بالكميات المطلوبة خلال إجازة عيد الأضحى، مع التشديد على الإدارة المثلى للموارد المائية، والحفاظ على كل نقطة مياه، والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف ومنافع الرى والصرف. وقالت مصادر فى وزارة الموارد المائية والرى إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة خلال فترة إجازة عيد الأضحى، ومنها محطات مياه الشرب، ورى الأراضى الزراعية، والأنشطة الاقتصادية، مع متابعة مناسيب المياه بمختلف الترع والمصارف والمجارى المائية من خلال غرف عمليات فى المحافظات.

وأضافت المصادر: «الوزير سيعقد اجتماعات مستمرة مع رؤساء القطاعات والهيئات خلال إجازة العيد، لمنع أى معوقات تواجه المزارعين فى الحصول على المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، خاصة خلال موسم زراعة الأرز والذرة الحالى».

وواصلت: «كذلك سيعقد وزير الموارد المائية والرى عدة اجتماعات فى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، لمتابعة توفير المياه خلال إجازة عيد الأضحى، والإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، والمواجهة الحاسمة للتعديات على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف ومنافع الرى والصرف».

وأكملت: «كما تتم أيضًا متابعة التشغيل للقناطر الرئيسية والرياحات وأفمام الترع، لتدقيق التصرفات المارة بها وفقًا للاحتياجات المطلوبة، إضافة إلى قياس مناسيب وتصرفات المياه فى الترع بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال المرور اليومى خلال العيد وعبر منظومة التليمترى».

وأشارت إلى تشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الاستعدادات وتوفير المياه وتطهير الترع والمصارف من المخلفات الصلبة، خلال إجازة عيد الأضحى، والتى تتزامن مع موسم الزراعات الصيفية ومنها الأرز والذرة الصفراء.

النقل كامل الوزير يجرى جولات فى السكة الحديد

يتابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، انضباط العمل فى مرفق السكة الحديد ومترو الأنفاق ومنظومة النقل النهرى خلال فترة إجازة عيد الأضحى. وقال مصدر فى وزارة النقل، لـ«الدستور»: «سيقضى الوزير إجازة العيد فى المتابعة المستمرة لحركة ركاب قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومنظومة النقل النهرى، نظرًا للإقبال الشديد على هذه المرافق، ومن الممكن أن يجرى جولات مفاجئة بها للتأكد من انضباطها».

التربية والتعليم رضا حجازى مشغول بامتحانات الثانوية

يقضى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة عيد الأضحى المبارك وسط عائلته وأحفاده فى منزل العائلة بالقاهرة، مع احتمال أن يؤدى صلاة العيد فى مسقط رأسه بمدينة المنصورة، وفق مصدر فى الوزارة. وفى الوقت نفسه، يتابع وزير التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة باستئناف امتحانات الثانوية العامة بعد العيد مباشرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢ يوليو المقبل. ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول»، الأحد المقبل، الامتحان فى مادة «الفيزياء» لشعبتى «العلوم والرياضيات»، و«التاريخ» للشعبة «الأدبية». بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» الامتحان فى مقاييس المفاهيم «الفيزياء»، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان «الفلسفة» فترة أولى، و«المنطق» فترة ثانية.

الطيران المدنى محمد عباس حلمى يتفقد المطارات

من المتوقع أن يزور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، صالات السفر والوصول فى مطارات القاهرة الدولى والغردقة وشرم الشيخ بعد أداء صلاة العيد، لمتابعة جهود العاملين والتأكد من جودة مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، لجذب العديد من شركات الطيران العالمية للوجهات المصرية خاصة فى ظل التنامى الملحوظ لحركة السفر والسياحة مؤخرًا، خاصة خلال فترة عيد الأضحى، إذ يشهد مطار القاهرة الدولى ما يزيد على ٣٠٠ رحلة جوية للمطارات المحلية.

الصحة خالد عبدالغفار يشرف على حملة «100 يوم صحة»

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أول أيام العيد، خطة التأمين الطبى من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة، إضافة إلى متابعة عمل حملة «١٠٠ يوم صحة».

وتستهدف الحملة تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائى من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى.

وتعمل الحملة من خلال أكثر من ٥٠٠٠ وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، إضافة إلى ٥٠٠ قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، وفى سياق متصل، تتضمن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، الدفع بـ٢٢٢٩ سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بجميع المحافظات.

التضامن : نيفين القباج تتأكد من توفير كل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية

تتابع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حجاج الجمعيات الأهلية خلال أداء مناسك الحج، حيث جرى تشكيل عدة لجان للمعاينة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بنصب الخيم داخل عرفة ومنى. كذلك تتابع الوزيرة استقبال شكاوى الحجاج أو المشرفين، من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، حيث وجهت الوزيرة باستمرار صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يخص متابعة مرضى الإدمان، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن اتباع عدد من الإجراءات الوقائية تسمى برامج لحماية المتعافين، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

وقف الملايين من حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة التاسع من شهر ذى الحجة، على صعيد جبل عرفات، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأدى الحجاج صلاتى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين، فى مسجد نمرة، وألقى خطبة عرفة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، مؤكدًا فيها أن اجتماع كلمة المسلمين صلاح للدين والدنيا وتحقيق للمصالح وزوال للمفاسد.

ودعا خطيب عرفة المسلمين إلى تقوى الله تعالى بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده، ليكونوا من المصلحين الفائزين فى الدنيا والآخرة، وأكد أن من حفظ حدود الله عدم صرف شىء من العبادات لغير الله، مشيرًا إلى أن من كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية، وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة.

ولفت إلى أنه مما جاء فى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج: «يا أيها الناس إن ربكم واحدٌ وإن أباكم واحدٌ ألا لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا بلغت، إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا».

وذكر أن فى اجتماع الكلمة صلاح للدين والدنيا وتحقيق للمصالح وزوال للمفاسد، وحصول للتعاون على البر والتقوى، ويُنصر الحق ويُدحر الباطل، ويغتاظ الأعداء وتحبط مساعى الحاقدين والمتربصين.

ولفت إلى أنه متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات وسفك الدم الحرام، واستُحل المال المعصوم وانتُهكت الحرمات، وصعُب على الأمة الرقى فى حياتها وعسُر الالتزام بالطاعات، مستشهدًا بقول النبى ««مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

ومع غروب شمس يوم عرفة بدأت جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث صلوا فيها المغرب والعشاء وباتوا فيها حتى فجر اليوم، العاشر من شهر ذى الحجة، لرمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات، ليكبروا مع كل حصاة، ثم يذبحوا الهدى إذا كان عليهم هدى، ويأكلوا منها، ويطعموا الفقراء، ثم يحلقوا أو يقصروا شعر رءوسهم.

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن جميع الحجاج المصريين بخير ويمارسون شعائرهم، كما تمت مراجعة جميع الخدمات المقدمة لهم والتأكد من جودتها، مثل الوجبات الجافة والساخنة والمشروبات والمرطبات والتكييفات، خاصة فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وتفقد «عبدالموجود» مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية، واطمأن على سلامتهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم، وهنأهم على بلوغهم الركن الأعظم فى الحج، وهو مشعر عرفات. وأشار إلى أن البعثة خصصت مكتبًا بمنى وعرفات، لاستقبال أى شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة الوجود فى المشاعر، مؤكدًا التنسيق لاصطحاب أصحاب الأعذار من مزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة، وتوفير الخدمات اللازمة لها فى الفندق.

الزراعة : السيد القصير يراقب التعديات على أملاك الدولة «متخفيًا»

قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزير السيد القصير قرر مراقبة الأسواق بنفسه متخفيًا، خلال أيام العيد، فى عدة محافظات لمراقبة ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية على الطرق الرئيسية. وأضاف، لـ«الدستور»، أن الوزير سيتابع مع مديريات الزراعة آليات منع التعديات على الأراضى الزراعية، إضافة إلى متابعة مديريات الطب البيطرى والتفتيش على اللحوم والمجازر والتأكد من سلامة وتوفير الأضاحى، إضافة إلى التوجيه بتوفير جميع السلع الغذائية فى منافذ بيع الوزارة بالمحافظات.

فيما كشفت مصادر مقربة من السيد القصير، وزير الزراعة، عن أن الوزير سيقضى العيد بين العاملين فى القاهرة، ومن المحتمل أن يزور بلدته فى محافظة الغربية، وفى نفس الوقت سيقوم بجولة غير رسمية لمراقبة التعديات على الأراضى الزراعية.