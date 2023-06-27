"موسم الأضاحي".. الجزارون لـ"الدستور": "هنواصل العيد كله شغالين"

يستعد الجزارون لبدء موسم عيد الأضحى المبارك، بعد ساعات قليلة، إذ زينوا المحال بالفراشة والإضاءة، ومعها مكبرات الصوت التي تردد تكبيرات العيد، والعديد من الشباب والأطفال الذين يعملون في هذا الموسم لمساعدة الجزارين، بسبب ذهابهم لذبح الأضاحي للمواطنين، في الأيام الثلاث الأولى من العيد.



توافد العديد من المواطنين على محال الجزارة لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء، والكبد، وحلويات اللحوم، قبل أن يتم إيقاف البيع، والعمل في الذبائح والأضاحي الخاصة، إذ تعمل أغلب محال الجزارة بعد صلاة المغرب من يوم وقفة عرفات، في ذبح الأضاحي الخاصة، وتعلن توقف بيع اللحوم للمواطنين.



في هذا السياق، رصدت" الدستور" استعدادات الجزارين لبدء موسم عيد الأضحى المبارك، والوقوف على كواليس أيام العيد مع أسرهم، إذ قال محمد برايز، أحد أصحاب محال الجزارة في منطقة العمرانية الغريبة التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة لـ" الدستور" إنه سيعمل طوال 96 ساعة، إذ أنه منذ صباح يوم وقفة عرفات، ويبدأ عمله في ذبح الأضاحي والذبائح الخاصة، مشيرًا إلى أن العمل متواصل من صلاة العيد وحتى أذان العشاء، وبعدها يأخذ قسط من الراحة ويبدأ مرة أخرى مع صلاة الفجر في ثاني أيام العيد.



تابع: أنه لا يقضي أيام العيد مع أسرته وأولاده، وأنما يتركهم يذهبون عند الأقارب، حتى لا يصابوا بالملل، مشيرًا إلى أنه بعد العيد، يذهب لزيارة العائلة.



فيما قال محمد العدوي، صاحب أحد محال الجزارة في منطقة العمرانية الغربية لـ" الدستور" إنه يواصل العيد كله في العمل، ويعود لزوجته وأسرته في ليلة رابع أيام عيد الأضحي، ويأخذهم ويذهب إلى بلده في المنيا، ليقضي أجازته مع عائلته.



وأَضاف عادل العدوي، صاحب أحد محال الجزارة أنه سيعمل طوال الثلاث أيام الأولي في العيد.

