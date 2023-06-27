الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

خرج رجب سيد السويركى مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور، من محبسه اليوم الثلاثاء، بعد حبسه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عناصرها، وذلك حسبما ذكر المحامي أحمد أبوالعلا ماضي.

كانت الأجهزة المختصة ألقت القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، ووجهت جهات التحقيق له تهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت جهات التحقيق اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.