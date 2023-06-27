ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

رجب السويركي
رجب السويركي

خرج رجب سيد السويركى مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور، من محبسه اليوم الثلاثاء، بعد حبسه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عناصرها، وذلك حسبما ذكر المحامي أحمد أبوالعلا ماضي.

كانت الأجهزة المختصة ألقت القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، ووجهت جهات التحقيق له تهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت جهات التحقيق اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

الانضمام الي جماعة ارهابية رجب السويركي جماعة إرهابية سلسلة محلات التوحيد والنور رجل الأعمال محلات التوحيد والنور الانضمام إلى جماعة

الأكثر قراءة

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

انتشال الجثة الخامسة من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

النيابة الإدارية تجري معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار

كيف تتعامل مع القطاع المصرفي خلال إجازة عيد الأضحى؟

كل ما تريد معرفته عن الطيار الذي فاجأ والدته على متن الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟