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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة 2 كيلو حشيش فى الشروق 4 أيام

حشيش
حشيش

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس متهم بحيازة 2 كيلو جرام حشيش في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

 

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- هاتف محمول".

 

كما ضبط "شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية" حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر- كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام- 4 هواتف محمول - مبلغ مالى ة- سلاح أبيض"كتر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام على ذمة التحقيق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمديرية أمن القاهرة هواتف محمول تمكنت الأجهزة الأمنية شرطة الشروق قسم شرطة الزاوية الحمراء قسم شرطة الشروق كمية من مخدر الهيروين قسم شرطة بدر

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