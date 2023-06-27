احتفالا بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو.. فعاليات متنوعة للأطفال بثقافة بورسعيد

شهدت مواقع فرع ثقافة بورسعيد، عددا من الفعاليات المتنوعة التي قدمتها للرواد وخاصة الأطفال، وجاءت في مجملها لتعبر عن مظاهر الاحتفال بالمناسبتين المتزامنتين، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد الأضحى، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

في السياق نظم بيت ثقافة أم خلف ورشة فنية بعنوان "ثورة يونيو إرادة شعب" قدمتها الفنانة منار نور الدين، عبر خلالها الأطفال من خلال رسوماتهم عن أهم مظاهر الثورة، وتمت الورشة باستخدام ورق الكانسون والفوم، وتضمنت فعاليات البيت ورشة حكي عن "أركان الإسلام" لتعريف الأطفال بالركن الخامس وهو الحج. أعقبها ورشة فنية تم خلالها تصميم مجسم للكعبة المشرفة، ومجسم آخر لخروف العيد، كما تم توزيع جوائز البرنامج الثقافي الذى أقيم بمكتبة الطفل التابعة للبيت بعنوان "اقرأ لتفهم".

وفي المكتبة العامة بيت ثقافة بورفؤاد عقد لقاء حول "ذكرى ثورة 30 يونيو" بمركز شباب بورفؤاد وتناول عرضا تاريخيا عن أحداث الثورة وجهود أبناء الوطن المخلصين في تصحيح المسار، كما ألقى الضوء على ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية حتى الآن، وعقدت مكتبة السلام البحري ورشة حكي للأطفال عن قصة "نهاية الشقاوة" تأليف سحر الصادق بمركز شباب بورفؤاد، والتي تتضمن مجموعة من المواقف والدروس المستفادة.

وقد شهدت المواقع عددا متنوعا من الورش الفنية، حيث أعدت مكتبة طفل حديقة الأمل مسابقة في المعلومات العامة دارت أغلبها حول الحج والأضحية وغيرها من أسئلة الثقافة العامة، وأقامت مكتبة طفل القوات المسلحة ورشة رسم حر عبر فيها الأطفال عن أفكارهم المختلفة، كما نظمت مكتبة بيت ثقافة الهيئة معرض رسوم أطفال متنوع للرسومات التي أقيمت في الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى ورشة فنية لمكتبة طفل بيت ثقافة الكاب جنوب بورسعيد "كارت معايدة" وأعقبها توزيع جوائز على الأطفال المشاركين.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

ومن ناحية أخرى وضمن فعاليات الفرع اختتمت المرحلة الأولى لورش تعليم الرسم للأطفال التي تقيمها مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد، والتى شملت أربع مجموعات مقسمة وفقآ للفئة العمرية، واستمرت على مدى أربعة اسابيع بإجمالي ستة عشر ورشة أقيمت خلال يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بمشاركة اكثر من 150 طفلا وطفلة، ويبدأ بعد إجازة عيد الأضحى تسجيل أسماء الراغبين فى الانضمام لفعاليات المرحلة الثانية من الورش المجانية.