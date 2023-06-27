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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر الذبح استعداداً لعيد الأضحى بالفيوم

الفيوم: حملات مكثفة
"الفيوم": حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر الذبح استعدادا

أعلنت محافظة الفيوم، عن تنفيذ عدة حملات تفتيشية مكبرة، للمرور على محلات الجزارة وشوادر الذبح، استعداداً لعيد الأضحي المبارك، للتأكد من سلامة اللحوم، والذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والالتزام باشتراطات الذبح، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن وقرى المحافظة.

 

وأكد محافظ الفيوم،  استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، طوال إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن، والجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

 

وشدد المحافظ، على عدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي، داعياً المواطنين بذبح الأضاحي بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظاً على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلى الأماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.  

 

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالاشتراك مع إدارة البيئة، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديريتي التموين والطب البيطري، والإدارات المعنية، شنوا حملات تفتيشية للتأكد من تنفيذ تكليفات محافظ الفيوم، بحظر الذبح العشوائي بالشوارع، وحظر إقامة أى شوادر أو سرادقات لعرض الحيوانات بالطرق العامة، والمرور الميداني علي محلات الجزارة والتفتيش علي جودة اللحوم، وبيان الذبح داخل المجازر.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات استهدفت شوارع دار الرماد الجديد، والبوسطة، والمحمدية ومصطفى باشا، وشارع الرملة، بمدينة الفيوم، ومناطق منشأة عبدالله، والحواتم، وقحافة، والحادقة، ودهدورة هدي، والسلخانة، ومنشية البكري، والحواتم، والصوفي، بالإضافة إلي عدد من الشوارع الرئيسية بمدينتي إطسا وسنورس، لافتاً إلي أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضر بيئي، و3 محاضر إتلاف أسفلت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الفيوم حملات مكثفة محال الجزارة وشوادر الذبح استعدادا لعيد الأضحى المبارك

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