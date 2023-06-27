وزير الحج السعودى: عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج

قال وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق خدمة البطاقة الذكية لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقعهم، لافتا الى حرص المملكة العربية السعودية على الاستعداد المبكر لحج هذا العام.

وأشار وزير الحج السعودي في مؤتمر صحفي إلى نحو 40 قطاعا حكوميا تعمل لتقديم الخدمات للحجاج.

فيما أعلن الربيعة وفق قناة العربية الاخبارية، عن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات بنسبة التزام تجاوزت 98% ، مشيرًا إلى أن عدد حجاج هذا العام تجاوز 1,8 مليون حاج.

وفي غصون ذلك، كانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، خلال الفترة الماضية، أن المملكة العربية السعودية استقبلت حتى الآن أكثر من 1.3 مليون حاج خلال موسم حج هذا العام عبر موانئ المملكة الدولية.

وقالت المديرية إنه حتى يوم الإثنين 19 يونيو، وصل 1342351 حاجًا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، مضيفة أن عدد الحجاج القادمين إلى المملكة عبر مطاراتها بلغ 1،280،240 حاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 57463 حاجًا فيما بلغ عدد الوافدين عبر الموانئ البحرية حتى الآن 4648 حاجاً.

يذكر أن بدأ موسم الحج لهذا العام في الحج السنوي إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 26 يونيو، وشهد موسم الحج هذا العام اجتماع حوالي 2.6 مليون مسلم لأداء الشعائر الإسلامية لأول مرة منذ COVID-19.

وتعمل الأجهزة الأمنية في المملكة وتستعد لضمان أداء فريضة الحج بطريقة آمنة وسلسة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس في تقرير لها، أن وضعت المملكة العربية السعودية أيضًا أكبر خطة تشغيلية للحج على الإطلاق، حيث ستشهد نشر الآلاف من الموظفين والمتطوعين على الأرض لمساعدة ملايين الحجاج.