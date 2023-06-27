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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة يتساءل عنها جمهور المارد الأحمر بعد عودته من كازابلانكا بالأميرة السمراء، ليغلق صفحات البطولة الأفريقية للأندية بنهاية سعيدة للجمهور، ويفتح فصلا جديدا في الدوري المصري، وكأس مصر، حيث نجح الأهلي في تخطي منتخب السويس في الدور الـ32 من كأس مصر، بالفوز بهدف نظيف ليحجز موعد مباراة الأهلي القادمة مع فريق نادي البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يستضيف استاد الشرطة اللقاء وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

القناة الناقلة لمباراة الأهلى القادمة

أما عن المباراة فيتم إذاعتها عبر الهواء مباشرة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري و المالكة لحقوق بث لقاءات البطولات المحلية في مصر.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل انطلاق المباراة

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

الأهلي

25

20

5

0

48

7

+41

65

2

بيراميدز

30

19

7

4

45

18

+27

64

3

فيوتشر

30

15

12

3

32

17

+15

57

4

الزمالك

30

15

8

7

44

28

+16

53

5

المقاولون العرب

31

9

16

6

34

28

+6

43

6

فاركو

31

9

14

8

28

27

+1

41

7

الاتحاد السكندري

30

12

5

13

33

35

-2

41

8

المصري البورسعيدي

30

9

14

7

29

32

-3

41

9

إنبي

31

11

6

14

30

37

-7

39

10

سموحة

31

8

12

11

31

37

-6

36

11

البنك الأهلي

31

8

11

12

34

37

-3

35

12

سيراميكا كليوباترا

31

6

15

10

29

30

-1

33

13

الإسماعيلي

30

7

12

11

29

35

-6

33

14

طلائع الجيش

31

7

11

13

30

41

-11

32

15

أسوان

31

8

8

15

28

39

-11

32

16

غزل المحلة

31

8

8

15

25

43

-18

32

17

الداخلية

31

5

14

12

27

40

-13

29

18

حرس الحدود

31

4

8

19

16

41

-25

20

 

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