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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يوثق عقود الشحات وربيعة وياسر للتفرغ للصفقات الجديدة

حسين الشحات
حسين الشحات

أنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قبل إجازة عيد الأضحى، عقود الثلاثي حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة بعد تجديد عقودهم مؤخرًا.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة النادي الأهلي قيدت العقود على السيستم الخاص باتحاد الكرة، أمس، لتوثيقها بشكل رسمي وتم دفع الرسوم الخاصة بها.

وأضاف المصدر أن قرار توثيق العقود مبكرًا من أجل تفرغ إدارة الكرة لصفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية المعروضة على الجهاز الفني لاختيار اللاعبين المرشحين لارتداء الفانلة الحمراء فى الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن مدير التعاقدات ترك موقف أيمن أشرف، مدافع الفريق، لمحمود الخطيب، رئيس النادي والمكلف بالإشراف على قطاع الكرة، لتقديره الشديد للاعب خاصة في ظل تأكيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى، عدم الحاجة الفنية لجهوده.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعد إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق الداخلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة.

اتحاد الكرة إدارة النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر توثيق العقود منتخب السويس ياسر ابراهيم

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