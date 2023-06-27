موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، في مواصلة نغمة الانتصارات، رغم ضمان تواجده في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية، أمام أندية طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الجولتين الماضيتين من الدوري المصري، وفاركو في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

في المقابل، يرغب فريق غزل المحلة، تحت قيادة المدرب رضا شحاتة، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويدخل فريق غزل المحلة هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة للغاية، خاصة أنه لم يحقق أى فوز في آخر عشر مباريات، وبالتحديد منذ فوزه على الاتحاد السكندري يوم 31 مارس الماضي.

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث بفارق أربع نقاط، بينما يتواجد فريق غزل المحلة في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.