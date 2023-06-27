الزمالك يستضيف غزل المحلة في افتتاح الأسبوع الـ32 للدوري

يستضيف الزمالك فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يخوض المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن احتلال المركز الرابع حتى لو خسر كل مبارياته المتبقية وتفصله 4 نقاط عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث.

الزمالك حقق ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة منذ تولى الكولومبي خوان أوسوريو القيادة الفنية حيث فاز على طلائع الجيش والاتحاد في الدوري وعلى فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومن المنتظر أن يعتمد أوسوريو على نفس التشكيل الذي خاض مباراة فاركو الأخيرة نظرا لوجود حاتم سكر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد في صفوف المنتخب الأوليمبي الذي يشارك حاليا في بطولة إفريقيا المؤهلة لدورة باريس الأولمبية 2024.

أوسوريو ركز خلال التدريبات على استغلال ضعف مستوى وبطء دفاع المحلة وهز شباك الحارس أحمد ميهوب أكثر من مرة خلال الشوط الأول حتى تسهل مهمة الفريق في الشوط الثاني ويزيد الضغط على لاعبي المحلة وفي نفس الوقت شدد أوسوريو على لاعبيه بالحذر من سرعة لاعبي المحلة في الهجمات المرتدة خاصة تشارلز باسي وجابريل أوروك.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد صبحي والسيد عطية وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح و نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله نيمار وأحمد بلحاج وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وياسر علي ومحمد صلاح زكي.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي ياسر على ومحمد صلاح ذكي لأول مرة بينما يغيب محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود شبانة ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وناصر منسي ويوسف أسامة وسيف جعفر وحاتم سكر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وسامسون أكينولا لأسباب مختلفة.

في المقابل غزل المحلة في وضع لايحسد عليه ويحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة متساويا مع طلائع الجيش وأسوان ويملك الفريق أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 43 مرة ولم يحقق أى فوز في أخر عشر مباريات وبالتحديد منذ فوزه على الاتحاد السكندري يوم 31 مارس الماضي ولم تتحسن الأوضاع بعد تولي رضا شحاتة المسئولية خلفا لعبد الباقي جمال واستمر غياب الانتصارات الأمر الذي يهدد الفريق بالهبوط للقسم الثاني لذلك سيقاتل اللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية.

قائمة غزل المحلة لمباراة الزمالك

رضا شحاتة المدير الفني لغزل المحلة اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد ميهوب.

وأحمد رضا ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوي وطارق سامي وإيهاب سمير ومحمد سيد بازوكا وهانى عادل ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وأحمد وجيه وأحمد الشيخ وخالد الاخميمي وإبراهيم عايش وحميد ماو وأحمد النادري وكريم مصطفى وحازم مرسي وتشارلز باسي وجابريل أوروك وعاطف حكيم.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده هاني عبد الفتاح ونور سعيد ومعهم محمود دسوقي حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.