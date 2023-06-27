ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر استبعاد محمد الشامى من خريطة صفقات الزمالك فى الموسم الجديد

محمد الشامي
محمد الشامي

خرج محمد الشامي لاعب فريق الإسماعيلي من حسابات مسئولي نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وتلقى مسئولو الزمالك ترشيحًا في وقت سابق للتعاقد مع الشامي في الموسم المقبل وتم عرض الملف على اللجنة الفنية للزمالك.

وجاء تضاؤل فرص انضمام الشامي إلى الزمالك بسبب توقيعه لنادي المصري البورسعيدي والذي حسم التعاقد معه وحصل على توقيعه.

وينتهي عقد الشامي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري وقرر اللاعب الرحيل عن فريقه وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

ويواصل مسئولو الزمالك التحرك في الساعات الجارية في ملف الصفقات الجديدة لسد النقص في المراكز التي يعاني منها الفريق وسط رغبتهم في عمل ميركاتو قوي بسبب تراجع مستوى عدد من لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فاركو بنتيجة 3-1 في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر في وقت سابق.

محمد الشامى فريق الإسماعيلي الاسماعيلى الزمالك نادي الزمالك

الأكثر قراءة

"عمارة السلام" تنهي حلم "والد آية": من شقة تؤمن مستقبلها لـ"كوم تراب"

توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023 وكافة المحافظات

كشف ملابسات العثور على جثة طفل فى مصرف اللبينى بأبوالنمرس

حبس متهمين بالتعدى على عامل جراج فى السيدة زينب

أزمة على المحك.. كيف رأى دول الغرب تمرد "فاجنر" على روسيا؟

المؤبد للمتهم بقتل طفلة بعد التعدى عليها جنسيًا بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟