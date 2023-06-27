سر استبعاد محمد الشامى من خريطة صفقات الزمالك فى الموسم الجديد

خرج محمد الشامي لاعب فريق الإسماعيلي من حسابات مسئولي نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وتلقى مسئولو الزمالك ترشيحًا في وقت سابق للتعاقد مع الشامي في الموسم المقبل وتم عرض الملف على اللجنة الفنية للزمالك.

وجاء تضاؤل فرص انضمام الشامي إلى الزمالك بسبب توقيعه لنادي المصري البورسعيدي والذي حسم التعاقد معه وحصل على توقيعه.

وينتهي عقد الشامي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري وقرر اللاعب الرحيل عن فريقه وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

ويواصل مسئولو الزمالك التحرك في الساعات الجارية في ملف الصفقات الجديدة لسد النقص في المراكز التي يعاني منها الفريق وسط رغبتهم في عمل ميركاتو قوي بسبب تراجع مستوى عدد من لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فاركو بنتيجة 3-1 في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر في وقت سابق.