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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير: المنطقة العربية تنتج 40% من احتياجاتها من الحبوب

الاسكوا
الاسكوا

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن المنطقة العربية تنتج في المتوسط 40% من احتياجاتها من الحبوب، وبمعدلات مرتفعة اقل البلدان نموًا، ومنخفضة لا تتجاوز 6% في بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

وأضافت "الإسكوا"، وفق تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أن هناك عوامل عديدة تساهم في محدودية الإنتاج الغذائي الوطني، وتشمل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وشح المياه، والمساحات المحدودة نسبيًا من التربة الخصبة، إلا أن هذه التحديات لا تبرز في جميع البلدان العربية بالقدر نفسه، وتتباين امكانات مواجهة هذه التحديات من بلد إلى آخر. 

انخفاض الإنتاجية الزراعية

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه لا تزال المحاصيل المنتجة محليًا منخفضة، وتقل بنسبة 20% عن طاقات الإنتاج في بلدان المنطقة، وتنتج البلدان المتوسطة الدخل ما يقرب من 65% من الحبوب في المنطقة، وقد حققت خلال السنوات الأخيرة زيادات في المحاصيل أعلى بكثير من البلدان التي تشهد صراعات أو اقل البلدان نموًا أو بلدان مجلس التعاون الخليجي.

ولا تشكل المحاصيل إلا جزءًا بسيطًا مما يتحقق في أماكن أخرى، وبقيت الغلة على حالها، منخفضة وبنسبة 50% أو أقل من طاقات الإنتاج في هذه البلدان.

شح المياه

يخصص أكثر من نصف موارد المياه المتجددة في المنطقة العربية للقطاع الزراعي، لكن ثمة تفاوتات كبيرة بين البلدان، وبلغت الاستفادة الحالية في السودان والصومال والعراق وموريتانيا واليمن أكثر من 90%، وبالمقابل فهي أقل من 40% في البحرين وجيبوتي وقطر ولبنان. 

وتتفاقم مشكلة شح المياه بسبب تدني إنتاجية استخدام المياه الناجم عن ممارسات الري المهدرة وقلة الاستثمار في البنى الأساسية. 

وأضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن المنطقة العربية في غاية الجفاف، وتصنف 95% من أراضيها بأنها شديدة الجفاف، وتشمل المناطق التي تشتد عليها مخاطر التدهور: الجبال في لبنان واليمن، والسهول الساحلية المعرضة لتسرب مياه البحر كما في قطاع غزة، وزحف التصحر في السودان وشبه الجزيرة العربية.

لجنة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الاقتصادية آسيا الأسكو المنطقة العربية الحبوب مجلس التعاون الخليجي

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