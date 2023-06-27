«معايدات وتبريكات».. اتصالات متبادلة بين السيسي ورؤساء العرب للتهنئة بعيد الأضحى

حرص ملوك ورؤساء الدول العربية على إرسال التهاني والمعايدات بينهم وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر الرئيس السيسي خلال الاتصالات الهاتفية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم وشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

الإمارات

وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.

الكويت

وأجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، حيث توجه السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.

الأردن

تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

فلسطين

تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تونس

وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وقد توجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.

ليبيا

وأجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد هنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وقد أعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

قطر

وتلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء.

في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

سلطنة عمان

وتلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

فيما أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.