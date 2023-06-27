رئيس الأسقفية يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

أرسل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، خطابات تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وجاء فى نص الخطاب: “بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات”.

وقال المطران سامى: “ندعو الله القدير أن يمنحنا فى ظل هذه المناسبات المباركة، القدرة لدفع بلادنا الحبيبة مصر للأمام ويحفظ مصر وشعبها من كل شر”.

كما أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خطابات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وزار رئيس الأساقفة الأسبوع الماضي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

وكان قد نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تدريب لتعليم الغناء الجماعي يقدمها المدرب أبانوب يني، على أن يستمر التدريب لمدة ثلاثة أشهر بدايةً من شهر يوليو القادم، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن التدريب كيفية استخدام الغناء كإسلوب علاجي لتفريغ الطاقة السلبية، وتمارين للمرونة الصوتية والتعريف بأهم مشاكل الصوت والمبادئ العامة عن الهارموني وتناغم الأصوات، كما يحتوي على تدريبات على الإيقاع والمقامات الشرقية، يأتي ذلك بالإضافة إلى تعليم النوتة الموسيقية فى الكورال وأشكال التوزيع الصوتي ومبادئ قيادة الكورال وأداء أغاني الأكابيلا.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.