رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مشروع تطوير مستشفى القصاصين بالإسماعيلية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال جولاته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية لمشروع تجديد وتطوير مستشفى القصاصين، والمقرر انضمامهما لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بمستشفى القصاصين بالإسماعيلية، كما تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، والرعايات المركزة، والغسيل الكُلوي، لافتًا إلى أن المستشفى تبلغ مساحتها الكلية 6 آلاف و 120 متر مربع.

وأشار "السبكي"، إلى أن المستشفى ستضم 46 سرير داخلي، بالإضافة إلى قسم للرعايات المركزة يضم 15 سرير، وقسم آخر للعمليات يضم غرفتين عمليات وغرف كشف وإفاقة ومعمل وبنك للدم، فضلًا عن قسم للنساء والتوليد يضم غرفة ولادة طبيعية وغرفة ولادة قيصرية و11 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عزل، وقسم خاص للغسيل الكُلوي يضم 16 كرسي للغسيل الكُلوي، علاوة على أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة والصيدليات بالمستشفى.

ولفت إلى أن تكلفة مشروع تجديد وتطوير مستشفى القصاصين بلغت أكثر من 200 مليون جنيه مصري، ومشيدًا خلال الجولة بجودة أعمال التطوير والتجهيزات بالمستشفى، وموجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات الجارية لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأبناء الإسماعيلية.

وعقب جولته التفقدية بمستشفى القصاصين، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية بوحدة طب أسرة القصاصين التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل الوحدة، واستمع إلى آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة ومدى رضاؤهم عنها، كما تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة من عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية، مؤكدًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين.

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن تكلفة المنظومة بها بلغت 10,125 مليار جنيه.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولاته التفقدية بالإسماعيلية، عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي للهيئة، وفروعها، والمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

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