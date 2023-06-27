ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مشروع تطوير مستشفى القصاصين بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال جولاته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية لمشروع تجديد وتطوير مستشفى القصاصين، والمقرر انضمامهما لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بمستشفى القصاصين بالإسماعيلية، كما تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، والرعايات المركزة، والغسيل الكُلوي، لافتًا إلى أن المستشفى تبلغ مساحتها الكلية 6 آلاف و 120 متر مربع.

وأشار "السبكي"، إلى أن المستشفى ستضم 46 سرير داخلي، بالإضافة إلى قسم للرعايات المركزة يضم 15 سرير، وقسم آخر للعمليات يضم غرفتين عمليات وغرف كشف وإفاقة ومعمل وبنك للدم، فضلًا عن قسم للنساء والتوليد يضم غرفة ولادة طبيعية وغرفة ولادة قيصرية و11 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عزل، وقسم خاص للغسيل الكُلوي يضم 16 كرسي للغسيل الكُلوي، علاوة على أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة والصيدليات بالمستشفى.

ولفت إلى أن تكلفة مشروع تجديد وتطوير مستشفى القصاصين بلغت أكثر من 200 مليون جنيه مصري، ومشيدًا خلال الجولة بجودة أعمال التطوير والتجهيزات بالمستشفى، وموجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات الجارية لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأبناء الإسماعيلية.

وعقب جولته التفقدية بمستشفى القصاصين، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية بوحدة طب أسرة القصاصين التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل الوحدة، واستمع إلى آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة ومدى رضاؤهم عنها، كما تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة من عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية، مؤكدًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين.

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن تكلفة المنظومة بها بلغت 10,125 مليار جنيه.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولاته التفقدية بالإسماعيلية، عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي للهيئة، وفروعها، والمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

IMG-20230627-WA0033
IMG-20230627-WA0033
IMG-20230627-WA0032
IMG-20230627-WA0032
IMG-20230627-WA0031
IMG-20230627-WA0031
جولاته التفقدية الإسماعيلية الرعاية الصحية مستشفى القصاصين الخدمات الطبية التأمين الصحي الشامل وحدة طب أسرة

الأكثر قراءة

يوسف وسيف يسقيان الزمالك من "كأس رمضان صبحى"

لماذا دعاء يوم عرفة مستجاب.. وما هي أدعية يوم عرفات

المؤبد للمتهم بقتل طفلة بعد التعدى عليها جنسيًا بالسلام

انتشال الجثة الرابعة من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

"عمارة السلام" تنهي حلم "والد آية": من شقة تؤمن مستقبلها لـ"كوم تراب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟